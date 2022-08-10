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مصادر: مشروع لفتح فروع للجامعات الأجنبية في المملكة

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مصادر: مشروع لفتح فروع للجامعات الأجنبية في المملكة

مصادر: مشروع لفتح فروع للجامعات الأجنبية في المملكة
١١:٢٢:٥٩ ص، الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يجري الحديث الآن داخل أروقة وزارة التعليم حول إمكانية تنظيم إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في المملكة تسهم في تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي.

وكشفت مصادر داخل الوزارة – حسب “عكاظ”- أن استطلاعًا لرأي العموم يجري حول تنظيم إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في المملكة تسهم في تنويع خيارات التعليم الجامعي، مع الحفاظ على الهوية الوطنية لطلاب المملكة.

 ووفق المصادر، فإن الوزارة تسعى إلى توفير البرامج التعليمية التي تلبي متطلبات التنمية، وخدمة المجتمع، في إطار سياسات واستراتيجيات التعليم الجامعي، حيث تتضمن اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية 24 مادة.

وعبر مشروع مرتقب، حملت لائحته عدة مواد منها تشكيل لجنة دائمة لدراسة طلبات إنشاء فروع الجامعات الأجنبية، ​ويكون إنشاء فرع الجامعة الأجنبية بموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس، على أن تكون الجامعة الأجنبية من الجامعات المتميزة علميًا وفق المعايير التي يحددها المجلس.

وأوضحت المصادر، أن اللائحة حددت كيفية تقديم طلب إنشاء فرع الجامعة أو من يمثلها نظامًا للوزارة مشفوعًا بمعلومات عن الجامعة الأجنبية، تتضمن:

1 – اسمها.

2 – مقرها.

3 – تاريخ تأسيسها.

4 – جوانب التميز لديها.

5 – التخصصات التي تقدمها.

6 – النظام الأساسي لفرع الجامعة.

7 – فروعها الأخرى ودراسة توضح وتثبت الجدوى من الإنشاء.

8 – تعهد بضمان جودة كافة البرامج الدراسية المقدمة في فرع الجامعة على النحو المطبق بالجامعة الأجنبية.

9 – بيان بالكليات أو الأقسام أو المعاهد، والوحدات البحثية، والتخصصات العلمية، التي سيتكون منها فرع الجامعة والتاريخ المقترح لبدء الدراسة.

10 – تعهد بتقديم شهادة من جهة هندسية معتمدة في المملكة تفيد بتوافق منشآت ومرافق فرع الجامعة مع المعايير والاشتراطات المعتمدة بالمملكة للمنشآت المماثلة لها، والتزام فرع الجامعة بالغرض الذي أسس من أجله والأنظمة المرعية بالمملكة.

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الكلمات الدلالية:
الجامعات الأجنبية فتح فروع مشروع علمي وزارة التعليم

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