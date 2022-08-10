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عاجل.. النفط يخسر 1% بعد بيانات معهد البترول و”الطاقة” الأمريكية

عاجل.. النفط يخسر 1% بعد بيانات معهد البترول و”الطاقة” الأمريكية
١١:١٣:٠٩ ص، الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

هبطت أسعار النفط، اليوم، إثر صدور  بيانات معهد البترول، وتوقعات معلومات إدارة الطاقة الأمريكية، بعد أن أغلقت أمس مرتفعة، حوالي 2%، لتعوض خسائر بداية التعاملات.

ونزلت أسعار خام نايمكس الأمريكي الخفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء بأكثر من 1% نزولاً إلى مستويات دون الـ90 دولارًا للبرميل، لينخفض النفط في حدود دولار واحد في البرميل إلى مستويات 89.4 دولار مقابل 90.7 في افتتاح الجلسة.

وفي المقابل تراجع خام برنت القياسي خلال هذه اللحظات، من تعاملات اليوم الأربعاء، في حدود 0.9% نزولاً إلى مستويات 95.4 دولار خاسرًا دولار في البرميل مقابل مستويات 69.6 دولار في افتتاح الجلسة.

قال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام ارتفعت 2.2 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي في الخامس من شهر أغسطس الجاري.

وذكر المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين تراجعت بنحو 600 ألف برميل في الأسبوع الماضي، في حين ارتفع مخزون المقطرات 1.4 مليون برميل في نفس الفترة.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بسحب 400 ألف برميل من مخزون الخام.

كانت أسعار النفط تراجعت بنهاية تعاملات الثلاثاء، حيث هبط خام برنت القياسي 0.4% عند 96.31 دولار للبرميل، وانخفض خام نايمكس الأمريكي بنسبة 0.3% مسجلًا 90.50 دولار.

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