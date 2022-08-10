براتب 14 ألف ريال.. “تداول” تُعلن عن بدء التقديم على برنامج تطوير الخريجين

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أعلنت مجموعة تداول السعودية، عن بدء التقديم على برنامج تطوير الخريجين 2022م، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية:

* مسمى البرنامج:-

– برنامج تطوير الخريجين.

*عن البرنامج:

– برنامج تطوير الخريجين، هو برنامج مصمم للخريجين السعوديين الذين يعتزمون بدء مهنتهم وبناء خبرتهم في السوق المالية.

– مدة البرنامج تسعة أشهر بدوام كامل، ويوفر فرص غير محدودة وخبرة متقدمة في السوق المالية.

* شروط التقديم:

1 – التفرغ التام.

2 – إتقان اللغة الإنجليزية.

3 – حديث التخرج.

4 – حاصل على بكالوريوس أو ماجستير من جامعات معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

* المزايا والتعويضات:

1 – راتب 12,350 ريال (البكالوريوس).

2 – راتب 14,000 ريال (الماجستير).

3 – إجازة سنوية

4 – تسجيل المتدرب في التأمينات الإجتماعية.

5 – تأمين صحي.

6 – توظيف مباشر بعد اجتياز البرنامج.

7 – فرص تدريب وتطوير واكتساب خبرة.

* المستندات المطلوبة:

1 – السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.

2 – الهوية الوطنية.

3 – الشهادات المهنية مثل SOCPA ، CME ، CPA ، إن وجدت.

4 – نتيجة اختبار GAT (قياس) (اختبار GAT هو اختبار يستهدف خريجي المدارس الثانوية).

5 – اختبار اللغة الإنجليزية إن وجد (IELTS ، TOEFL).

الملف التعريفي للبرنامج:- اضغط هنا

* موعد التقديم:

– متاح التقديم من اليوم الأحد بتاريخ 1444/01/09هـ الموافق بالميلادي 2022/08/07م

* طريقة التقديم:

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