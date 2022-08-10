براتب 14 ألف ريال.. “تداول” تُعلن عن بدء التقديم على برنامج تطوير الخريجين
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أعلنت مجموعة تداول السعودية، عن بدء التقديم على برنامج تطوير الخريجين 2022م، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية:
* مسمى البرنامج:-
– برنامج تطوير الخريجين.
*عن البرنامج:
– برنامج تطوير الخريجين، هو برنامج مصمم للخريجين السعوديين الذين يعتزمون بدء مهنتهم وبناء خبرتهم في السوق المالية.
– مدة البرنامج تسعة أشهر بدوام كامل، ويوفر فرص غير محدودة وخبرة متقدمة في السوق المالية.
* شروط التقديم:
1 – التفرغ التام.
2 – إتقان اللغة الإنجليزية.
3 – حديث التخرج.
4 – حاصل على بكالوريوس أو ماجستير من جامعات معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم خلال الأشهر الـ 12 الماضية.
* المزايا والتعويضات:
1 – راتب 12,350 ريال (البكالوريوس).
2 – راتب 14,000 ريال (الماجستير).
3 – إجازة سنوية
4 – تسجيل المتدرب في التأمينات الإجتماعية.
5 – تأمين صحي.
6 – توظيف مباشر بعد اجتياز البرنامج.
7 – فرص تدريب وتطوير واكتساب خبرة.
* المستندات المطلوبة:
1 – السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.
2 – الهوية الوطنية.
3 – الشهادات المهنية مثل SOCPA ، CME ، CPA ، إن وجدت.
4 – نتيجة اختبار GAT (قياس) (اختبار GAT هو اختبار يستهدف خريجي المدارس الثانوية).
5 – اختبار اللغة الإنجليزية إن وجد (IELTS ، TOEFL).
الملف التعريفي للبرنامج:- اضغط هنا
* موعد التقديم:
– متاح التقديم من اليوم الأحد بتاريخ 1444/01/09هـ الموافق بالميلادي 2022/08/07م
* طريقة التقديم:
عبر الرابط التالي اضغط هنا