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فرص

براتب 14 ألف ريال.. “تداول” تُعلن عن بدء التقديم على برنامج تطوير الخريجين

براتب 14 ألف ريال.. “تداول” تُعلن عن بدء التقديم على برنامج تطوير الخريجين
١٠:٣٣:٥٢ ص، الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مجموعة تداول السعودية، عن بدء التقديم على برنامج تطوير الخريجين 2022م، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية:

* مسمى البرنامج:-

– برنامج تطوير الخريجين.

*عن البرنامج:

– برنامج تطوير الخريجين، هو برنامج مصمم للخريجين السعوديين الذين يعتزمون بدء مهنتهم وبناء خبرتهم في السوق المالية.

– مدة البرنامج تسعة أشهر بدوام كامل، ويوفر فرص غير محدودة وخبرة متقدمة في السوق المالية.

* شروط التقديم:

1 – التفرغ التام.
2 – إتقان اللغة الإنجليزية.
3 – حديث التخرج.
4 – حاصل على بكالوريوس أو ماجستير من جامعات معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

* المزايا والتعويضات:

1 – راتب 12,350 ريال (البكالوريوس).
2 – راتب 14,000 ريال (الماجستير).
3 – إجازة سنوية
4 – تسجيل المتدرب في التأمينات الإجتماعية.
5 – تأمين صحي.
6 – توظيف مباشر بعد اجتياز البرنامج.
7 – فرص تدريب وتطوير واكتساب خبرة.

* المستندات المطلوبة:

1 – السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.
2 – الهوية الوطنية.
3 – الشهادات المهنية مثل SOCPA ، CME ، CPA ، إن وجدت.
4 – نتيجة اختبار GAT (قياس) (اختبار GAT هو اختبار يستهدف خريجي المدارس الثانوية).
5 – اختبار اللغة الإنجليزية إن وجد (IELTS ، TOEFL).
الملف التعريفي للبرنامج:- اضغط هنا

* موعد التقديم:

– متاح التقديم من اليوم الأحد بتاريخ 1444/01/09هـ الموافق بالميلادي 2022/08/07م

* طريقة التقديم:

عبر الرابط التالي اضغط هنا

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