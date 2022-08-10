قادم من الصين بمعدل وفاة 75%.. كل ما تريد معرفته عن فيروس “لانجيا”

يمكن أن تسبب فيروسات “هنيبا” مرضًا شديدًا في الحيوانات والبشر، وتصنف على أنها فيروسات السلامة الحيوية من المستوى 4 مع معدلات إماتة للحالة تتراوح بين 40% و75%، وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، وهذا أعلى بكثير من معدل وفيات المصابين بفيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد- 19”.