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قادم من الصين بمعدل وفاة 75%.. كل ما تريد معرفته عن فيروس “لانجيا”

قادم من الصين بمعدل وفاة 75%.. كل ما تريد معرفته عن فيروس “لانجيا”
١٠:٥٣:١٦ ص، الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الصين عن تسجيل 35 إصابة بفيروس “لانجيا هنيبا”، الذي ينتقل من الحيوانات، ويطلق عليه أيضا لانجيا هنيبا، أو لاني، ويمكن أن يصيب البشر.
وذكرت دراسة نشرت في مجلة “نيو إنجلاند جورنال أوف ميدسين” الطبية، أجراها أطباء من الصين وسنغافورة أن الفيروس الجديد أصاب حتى الآن 35 شخصًا في المقاطعتين.
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أعراض الفيروس القاتل
واكتشف علماء صينيون، النوع الجديد من فيروس “هنيبا” في عينات مسحة من الحلق لمرضى مصابين بالحمى في شرق الصين لديهم تاريخ في الاتصال بالحيوانات في الآونة الأخيرة، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، في مقاطعة شاندونغ شرقي البلاد ومقاطعة خنان في الوسط.
بينما أشار الباحثون المشاركون في الدراسة إلى أن فيروس “لانجيا” المكتشف حديثًا، والذي قد يكون انتقل من الحيوانات، مرتبط ببعض حالات الحمى، وأن المصابين لديهم أعراض منها الحمى والتعب والسعال وفقدان الشهية والألم العضلي والغثيان.
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وجدت المزيد من التحقيقات أن 26 من أصل 35 حالة إصابة بفيروس “لانجيا هنيبا” في مقاطعتي شاندونغ وخنان ظهرت عليها أعراض مثل الحمى والتهيج والسعال وفقدان الشهية والألم العضلي والغثيان والصداع والقيء.
75% معدل الوفاة
يمكن أن تسبب فيروسات “هنيبا” مرضًا شديدًا في الحيوانات والبشر، وتصنف على أنها فيروسات السلامة الحيوية من المستوى 4 مع معدلات إماتة للحالة تتراوح بين 40% و75%، وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، وهذا أعلى بكثير من معدل وفيات المصابين بفيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد- 19”.

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قال وانغ لينفا، الأستاذ في برنامج الأمراض المعدية الناشئة في كلية الطب “ديوك نوس” والذي شارك في الدراسة، إن حالات فيروس “لانجيا هنيبا” حتى الآن لم تكن قاتلة أو خطيرة للغاية، لذلك لا داعي للذعر.
لكن لا يزال هناك سبب للتنبيه، حيث إن العديد من الفيروسات الموجودة في الطبيعة لها نتائج غير متوقعة عندما تصيب البشر. ولا يوجد حاليًا لقاح أو علاج لفيروسات “هنيبا”، والعلاج الوحيد هو الرعاية الداعمة لإدارة المضاعفات.
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