جامعة الإمام محمد بن سعود.. مواعيد وطرق التسجيل في برامج الدبلوم

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أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الكلية التطبيقية، عن موعد فتح التسجيل في برامج الدبلوم المدفوع بالرياض للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1444هـ.

وأوضحت الجامعة أن التقديم يجري وفق التفاصيل الآتية:

البرامج

1- دبلوم إدارة الأعمال.

2- دبلوم الأمن السيبراني.

3- دبلوم الشبكات.

4- دبلوم البرمجة.

المؤهل المطلوب

– أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها من داخل المملكة.

مواعيد التقديم

– ونوهت بأن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم الخميس الموافق 1444/01/13هـ الموافق 2022/08/11م وينتهي يوم الإثنين بتاريخ 1444/01/17هـ الموافق 2022/08/15م.

طريقة التسجيل

– كما يمكنك التقديم من خلال الرابط التالي: ( هنا )