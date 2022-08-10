الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. حساب المواطن: 3.6 مليار ريال لـ 10.9 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في أغسطس
أمن الطرق يطيح بمواطنين لنقلهما مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
للمكلف.. هيئة الزكاة والضريبة تكشف عن المدة المحددة لتقديم الإقرار الزكوي
“الإحصاء”: ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يونيو بنسبة 20.8٪
“رسالة اليوم” يتصدر ترند المملكة في “تويتر”.. ومغردون: “سطّر بداية جديدة تليق بك”
مصادر: مشروع لفتح فروع للجامعات الأجنبية في المملكة

فرص

جامعة الإمام محمد بن سعود.. مواعيد وطرق التسجيل في برامج الدبلوم

جامعة الإمام محمد بن سعود.. مواعيد وطرق التسجيل في برامج الدبلوم
١١:١٠:٢٧ ص، الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
0

يجدول وينشر ع الساعة 12 بتوقيت الرياض موقع وتويتر

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الكلية التطبيقية، عن موعد فتح التسجيل في برامج الدبلوم المدفوع بالرياض للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1444هـ.

وأوضحت الجامعة أن التقديم يجري وفق التفاصيل الآتية:

البرامج

1- دبلوم إدارة الأعمال.
2- دبلوم الأمن السيبراني.
3- دبلوم الشبكات.
4- دبلوم البرمجة.

المؤهل المطلوب

– أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها من داخل المملكة.

مواعيد التقديم

– ونوهت بأن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم الخميس الموافق 1444/01/13هـ الموافق 2022/08/11م وينتهي يوم الإثنين بتاريخ 1444/01/17هـ الموافق 2022/08/15م.

طريقة التسجيل

– كما يمكنك التقديم من خلال الرابط التالي: ( هنا )

الكلمات الدلالية:
الرياض العام الجامعي 1444هـ الكلية التطبيقية برامج الدبلوم المدفوع جامعة الإمام محمد بن سعود

مواد ذات صلة

المزيد
جامعة أم القرى تعلن حاجتها لشغل 854 وظيفة أكاديمية

جامعة أم القرى تعلن حاجتها لشغل 854 وظيفة أكاديمية

منذ شهرين
كلية الملك خالد العسكرية تعلن نتائج القبول المبدئي

كلية الملك خالد العسكرية تعلن نتائج القبول المبدئي

منذ 7 سنوات
«تقنية تبوك» تستقبل الراغبين في برامج البكالوريوس حتى منتصف محرم

«تقنية تبوك» تستقبل الراغبين في برامج البكالوريوس حتى منتصف محرم

منذ 7 سنوات
«الصحة» تعلن توفر 150 وظيفة أخصائي علاج تنفسي.. رابط وموعد التقديم

«الصحة» تعلن توفر 150 وظيفة أخصائي علاج تنفسي.. رابط وموعد التقديم

منذ سنتين

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *