أعلاها 47 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الموجة الحارة، وأن درجات الحرارة العظمى تتراوح بين 27 و50 درجة مئوية، وذلك على معظم محافظات المنطقة الشرقية، إضافة إلى الأجزاء الشرقية من مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية من المملكة.

كما توقع خبراء الطقس، أجواءً حارة جدًا على عدد من مناطق المملكة، مع استمرار الحالة المطرية الصيفية.

وأعلن المركز أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 47 درجة في حفر الباطن والإحساء والخرج، بينما تصل 46 درجة في المدينة ووادي الدواسر والدمام، و45 في الرياض وبريدة ورفحاء، و44 درجة في العلا، و43 درجة في عرعر والدوادمي والمجمعة.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت كل من أبها 27 درجة والباحة 28 درجة مئوية.

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بالفيديو.. استمرار موجة الغبار حتى ساعات الصباح الأولى في الرياض

يأتي هذا في الوقت الذي، تستمر فيه الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وسط ارتفاع في درجات الحرارة.

وحسب تنبيه متقدم من مركز الأرصاد، فتشهد منطقة الرياض موجة غبار مستمرة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، استمرت حتى ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم، شملت العاصمة وبعض المحافظات التابعة لها.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الرياض ومرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ومناطق جنوب المملكة.