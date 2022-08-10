الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف جامعة الإمام محمد بن سعود.. أهم التخصصات وروابط التقديم
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فرص

وظائف جامعة الإمام محمد بن سعود.. أهم التخصصات وروابط التقديم

وظائف جامعة الإمام محمد بن سعود.. أهم التخصصات وروابط التقديم
١٠:٢٧:٣٨ ص، الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الإعلام والاتصال، عن حاجتها إلى متعاونين ومتعاونات لتدريس بعض مقررات مرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1444هـ.

الوظائف المطلوبة في الأقسام التالية:

– الصحافة والنشر الإلكتروني.
– الإعلان والاتصال التسويقي.
– الجرافيكس والوسائط المتعددة.
– العلاقات العامة.
– الإذاعة والتلفزيون.
– السينما والمسرح.

شروط التقدم للوظائف وهي :

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- أن يحصل على موافقة جهة العمل إن كان موظفاً.
3- أن يكون حاصلا على الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات الإعلام المختلفة.
4- أن لا يقل التقدير عن جيد جدا في آخر مؤهل دراسي.
5- أن تكون دراسة المتقدم انتظاماً في جميع المراحل.

وأشارت إلى أن التقديم متاح اليوم الثلاثاء، وذلك من خلال البريد الإلكتروني

روابط التقديم لوظائف جامعة الإمام

1- قسم الصحافة والنشر الإلكتروني: ( هنا )

2- قسم الإعلان والاتصال التسويقي: ( هنا )

3- قسم الجرافيكس والوسائط المتعددة: ( هنا )

4- قسم العلاقات العامة: ( هنا )

5- قسم الإذاعة والتلفزيون والفلم: ( هنا )

6- السينما والمسرح: ( هنا )

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