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نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأربعاء الموافق 10 من أغسطس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.8316

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.0210

دينار بحريني 9.9469

دينار كويتي 12.2289

ريال عماني 9.7390

ريال قطري 1.0297

جنية إسترليني 4.5446

فرنك سويسري 3.8331

وفي سياق متصل، يترقب المستثمرون في أسواق المال العالمية، اليوم، بيانات التضخم الأمريكية، بحثًا عن إشارات إلى التحركات المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن زيادات أسعار الفائدة.

فيما يخشى المستثمرون من مفاجأة قد تزيد الضغوط لرفع أسعار الفائدة، بعدما خيبت بيانات قوية عن التوظيف في الولايات المتحدة الآمال بأن يخفف الاحتياطي الاتحادي من سياسته النقدية، حسبما نقلت “الاقتصادية” عن “رويترز”.

وهبط الدولار قليلاً عن مستوياته المرتفعة أمس، مع ترقب ظهور هذه البيانات اليوم، مع توقعات ببقاء الأمور هادئة حتى موعد إعلان الأرقام الرسمية.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 106.23 نقطة، وظل منخفضًا عن ذروة بلغها يوم الجمعة واستمرت أسبوعًا عند 106.93 نقطة.