الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
آخر التطورات.. مقتل 21 شخصًا في قصف روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية
بقيمة 6.9 مليار دولار.. إيلون ماسك يقرر بيع أسهم في “تسلا”
عاجل.. الشرطة الأمريكية تقبض على المشتبه به في مقتل 4 مسلمين في نيومكسيكو
بالفيديو.. استمرار موجة الغبار حتى ساعات الصباح الأولى في الرياض
عاجل.. تفتيش القصر الرئاسي بحثًا عن زوجة شقيق الرئيس في هذه الدولة
في حالة تأهب.. 20 سفينة حربية تقترب من الخط المتوسط بين الصين وتايوان

أحدث الأخبار

آخر التطورات.. مقتل 21 شخصًا في قصف روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية

آخر التطورات.. مقتل 21 شخصًا في قصف روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية
٠٩:٣١:٣٩ ص، الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الأوكرانية، عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصًا جراء القصف الروسي على مدينة دنيبرو.

وأكدت قيادة الأركان الأوكرانية، أنها نفذت أكثر من 7 غارات جوية على القاعدة  العسكرية الروسية في شبه جزيرة القرم.

فيما ردت وزارة الدفاع الروسية، أنه لا هجوم على القاعدة الجوية في القرم، وأن ما حصل ناجم عن انفجار مستودع ذخيرة، حيث لم يتم تسجيل ضحايا في انفجار مستودع الذخيرة.

في الوقت نفسه ذكرت وسائل إعلام روسية، أن أوكرانيا قررت وقف عبور النفط الروسي إلى أوروبا بعد عجز الشركة الروسية للنفط عن دفع التكاليف جراء العقوبات.

اقرأ أيضًا:

أكبر حزمة أسلحة.. واشنطن تسلم كييف «صاروخ هارم» المضاد للرادارات

فيما طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن يوم الخميس بشأن “هجمات أوكرانيا على محطة زابوروجيا النووية.

وأوضح ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، أن بلاده طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بسبب قصف كييف لمحطة نووية في زابوروجيه.

وفي وقت سابق، نفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود تهديد للأمان النووي بمحطة زابوروجيه، إثر القصف الذي وقع بالقرب من خزان الوقود بالمحطة النووية، مطالبة بضرورة وقف الأعمال القتالية التي تعرض الأمن النووي إلى الخطر.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا ‏الأمم المتحدة روسيا محطة زابوروجيا مدينة دنيبرو

مواد ذات صلة

المزيد
إمارة مكة: اكتمال عدد من الأعمال بمسار ومحطات قطار الحرمين السريع (صور)

إمارة مكة: اكتمال عدد من الأعمال بمسار ومحطات قطار الحرمين السريع (صور)

منذ 5 سنوات
الرئاسة الفلسطينية: الانفجار قادم بسبب هجوم الاحتلال على جنين والقدس

الرئاسة الفلسطينية: الانفجار قادم بسبب هجوم الاحتلال على جنين والقدس

منذ 3 أشهر
«البرجس»: غالبية القطاع الخاص في المملكة احتكار وجشع وغِشّ

«البرجس»: غالبية القطاع الخاص في المملكة احتكار وجشع وغِشّ

منذ 5 سنوات
شاهد.. الأمطار الغزيرة تغمر شوارع حفر الباطن بالمياه

شاهد.. الأمطار الغزيرة تغمر شوارع حفر الباطن بالمياه

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *