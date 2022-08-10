آخر التطورات.. مقتل 21 شخصًا في قصف روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الأوكرانية، عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصًا جراء القصف الروسي على مدينة دنيبرو.

وأكدت قيادة الأركان الأوكرانية، أنها نفذت أكثر من 7 غارات جوية على القاعدة العسكرية الروسية في شبه جزيرة القرم.

فيما ردت وزارة الدفاع الروسية، أنه لا هجوم على القاعدة الجوية في القرم، وأن ما حصل ناجم عن انفجار مستودع ذخيرة، حيث لم يتم تسجيل ضحايا في انفجار مستودع الذخيرة.

في الوقت نفسه ذكرت وسائل إعلام روسية، أن أوكرانيا قررت وقف عبور النفط الروسي إلى أوروبا بعد عجز الشركة الروسية للنفط عن دفع التكاليف جراء العقوبات.

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فيما طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن يوم الخميس بشأن “هجمات أوكرانيا على محطة زابوروجيا النووية.

وأوضح ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، أن بلاده طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بسبب قصف كييف لمحطة نووية في زابوروجيه.

وفي وقت سابق، نفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود تهديد للأمان النووي بمحطة زابوروجيه، إثر القصف الذي وقع بالقرب من خزان الوقود بالمحطة النووية، مطالبة بضرورة وقف الأعمال القتالية التي تعرض الأمن النووي إلى الخطر.