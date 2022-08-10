عاجل.. الشرطة الأمريكية تقبض على المشتبه به في مقتل 4 مسلمين في نيومكسيكو

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم، القبض على المشتبه به الرئيس، في التحقيق المشترك في مقتل أربعة مسلمين في نيومكسيكو.

وأكد رئيس شرطة ألبوكيركي في تغريدة على “تويتر”، أن عناصر الشرطة تعقبت سيارة يُعتقد أن القاتل استخدمها، وتم توقيف السائق، وهو “المشتبه الرئيس في جرائم القتل الأربعة”، على حد قوله.

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي ​جو بايدن​، في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعى، عن غضبه وحزنه، بعد مقتل أربعة رجال مسلمين في أكبر مدينة في ولاية ​نيو مكسيكو​ الأمريكية خلال الأشهر التسعة الماضية.

وقال بايدن: «إنني أشعر بالغضب والحزن بسبب القتل المروع لأربعة رجال مسلمين في البوكيرك».

وأشار بايدن إلى أنه: «بينما ننتظر تحقيقًا كاملًا، صلاتي مع أسر الضحايا، وإدارتي تقف بقوة إلى جانب الجالية المسلمة»، وشدد على أنه «لا مكان لهذه الهجمات البغيضة في أمريكا».

فيما أثار مقتل مسلم رابع في ولاية نيو مكسيكو بالولايات المتحدة الأمريكية، غضبًا واسعًا، وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن المسلمين في الولايات المتحدة، باتوا يعيشون في خطر شديد؛ خاصة بعد واقعة نيو مكسيكو، التي شهدت مقتل 4 مسلمين في حادث عنصري.