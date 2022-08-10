بالفيديو.. استمرار موجة الغبار حتى ساعات الصباح الأولى في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

تشهد الآن منطقة الرياض، وخاصة العاصمة، موجة غبار مستمرة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، تستمر – بمشيئة الله – حتى ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم، وذلك حسب تنبيه متقدم أصدره المركز الوطني للأرصاد، يشمل العاصمة وبعض المحافظات التابعة لها.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الرياض ومرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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وأوضح أن الحالة المتوقعة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية وعلى أجزاء من منطقة تبوك، وتكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة وعسير وجازان.

كما توقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

كما توقع خبير الطقس د. عبد الله المسند، أن تنشط الرياح الشمالية الجافة وشديدة الحرارة اليوم، وقد تثير بعض الغبار على الرياض والمنطقة الشرقية والوسطى من المملكة، وأجزاء من جنوبي العراق والكويت.