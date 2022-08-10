عاجل.. تفتيش القصر الرئاسي بحثًا عن زوجة شقيق الرئيس في هذه الدولة

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كشفت وسائل إعلام محلية، أنه تم تفتيش القصر الرئاسي في البيرو بحثًا عن زوجة شقيق الرئيس في إطار قضية فساد.

ونقلت ” فرانس برس” عن مصادر أمنية، أن النيابة العامة والشرطة في البيرو أجرت مساء أمس، تفتيشًا للقصر الرئاسي؛ بغية توقيف زوجة شقيق الرئيس بيدرو كاستيو التي يشتبه بمشاركتها في شبكة فساد وغسل أموال.

وأوضحت أن العملية تمت من أجل إلقاء القبض على ينيفير باريديس، التي لم تفلح، وأنها بوشرت بطلب من النيابة العامة التي طلبت تفتيش الجزء السكني من القصر الرئاسي في ليما.

وفي المقر الرئاسي، يقيم كاستيو وأفراد عائلته ومن بينهم شقيقة زوجته، حيث جرت العملية القضائية بالتزامن مع مداهمة أماكن عدة في العاصمة ليما، مع توقيف أشخاص للاشتباه أيضا بانتمائهم إلى الشبكة نفسها، كما سمحت المحكمة بتوقيف هؤلاء الأشخاص موقتًا لمدة عشرة أيام.

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