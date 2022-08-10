من هو المسلم الذي يَسْلم الناس من كلامه وقوله وفعله؟ “الفوزان” يوضح

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قال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: إن المُسلم الذي يَسلم الناس من كلامهِ وقولهِ وفعلهِ هو الذي يسلم المسلمون من لسانه فلا يغتابهم ولا يتكلم فيهم بسوء.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ” الْمُسْلِم مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِ وَيَدهِ”، أي سلموا من لسانه فلا يتكلم فيهم بسوء، ولا يغتابهم ولا يسبهم ولا يؤذيهم، في إشارة إلى الغيبة والنميمة.

وأضاف أن معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، “سلم المسلمون من لسانه ويده”، أي لا يشتم أحدًا، وأن يصون لسانه عن أعراضهم فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه.

وأكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بقوله: “سلم المسلمون من لسانه ويده”، أن يكون جميع المسلمين منه في خير، فلا يشتم أحدًا، ولا يقتل أحدًا، ولا يمشي في ما يضر أحدًا من المسلمين، ولا يستعمل يده إلا فيما أباح الله وأمر.