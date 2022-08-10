توضيح مهم من “تويتر” حول تعطل خدماتها

تواصل – فريق التحرير:

انتهت شركة “تويتر” من إصلاح العطل الذي أصاب المنصة لدى الآلاف من المستخدمين، الذين أبلغوا، مساء أمس، بأنهم يواجهون صعوبات في الدخول إلى حساباتهم على موقع التدوينات القصيرة الأزرق.

وقالت “تويتر” في تغريدة: “لقد أصلحنا المشكلة. أجرينا تغييرًا على الأنظمة الداخلية لكن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها وتراجعنا عنها. يمكن الدخول إلى تويتر الآن حسبما هو متوقع. نأسف لذلك”.

موقع داون ديتكتور، الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر، قال إن هناك أكثر من 27 مستخدمًا أبلغوا عن مشكلات في خدمات المنصة.

وتعد هذه هي المرة الثانية، التي تعلن فيها منصة التغريدات “تويتر” تعطل خدماتها لدى بعض المستخدمين، للشهر الثاني على التوالي.

وكان الخبير التقني، سالم الحربي، وجّه نصيحة مهمة لجميع مستخدمي “تويتر”، بالتزامن مع العطل الفني الذي يواجه البعض.

وقال الحربي: “تطبيق تويتر في عطل عام عند البعض، مهم جدًا لا تعبث بحسابك وتسلمه لجهات غير موثوقه بحجة إصلاح المشكلة”، وأضاف: “الخلل عام، وشركة تويتر تعمل على إصلاحه بشكل عاجل”.