الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
خدمة اليوم.. إخطار العودة للعمل عن طريق 3 خطوات
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خدمة اليوم.. إخطار العودة للعمل عن طريق 3 خطوات

خدمة اليوم.. إخطار العودة للعمل عن طريق 3 خطوات
٠٧:٣٤:٤٤ ص، الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات إخطار العودة للعمل، حيث أوضحت الجهات المعنية أن الخدمة تتيح لك تسجيل تاريخ عودتك إلى العمل في القطاع الحكومي “مدني – عسكري: بعد تسلمك معاشًا تقاعديًا واحدًا على الأقل، وفي حالة تسلم استحقاق الدفعة الواحدة “المكافأة” يجب أن يكون إخطار العودة قبل مضيّ عام من تاريخ مباشرة العمل الجديد، وذلك لغرض احتساب الخدمة الحالية لغرض التقاعد، من خلال عدد من الخطوات والشروط:

* الخطوات:

1 – ادخل للخدمات الإلكترونية.

2 – اختر الطلبات من القائمة.

3 – اختر خدمة إخطار العودة للعمل.

* المتطلبات:

1 – معاملة مكتملة للمتقاعد.

2 – العودة للعمل في القطاع الحكومي.

3 – التسجيل في الخدمات الإلكترونية.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الصباح وتستمر حتى المساء، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق هذا (الرابط).

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إخطار العودة العودة للعمل المعاش التقاعدي المكافأة خدمة اليوم

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