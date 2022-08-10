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ترامب يوجّه اتهامًا خطيرًا لبايدن: “كان يعلم كل شيء”
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ترامب يوجّه اتهامًا خطيرًا لبايدن: “كان يعلم كل شيء”

ترامب يوجّه اتهامًا خطيرًا لبايدن: “كان يعلم كل شيء”
٠٧:٤٧:٠٤ ص، الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خليفته الحالي جو بايدن، زاعمًا أن الأخير كان يعلم كل شيء، بشأن تفتيش منزل ترامب، في فلوريدا، من قبل عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وشارك ترامب منشورا عبر منصته “تروث سوشال”، أن “بايدن كان على علم بكل شيء يتعلق بالمداهمة تمامًا كما كان على علم بكل شيء عن صفقات ابنه هنتر”.

وهنتر بايدن هو ابن الرئيس الأمريكي الحالي جو بادن، محام، وسياسي، ورجل أعمال، هو عضو الحزب الديمقراطي؛ وسبق أن خضع لتحقيق ضريبي من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، في ديلاوير، في ديسمبر 2020، بسبب شكوك حول تلقيه أموالاً من روسيا والصين، أثناء إدارته لشركة “غاز بوريسما” الأوكرانية.

فيما أكد البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم يكن على علم مسبق باقتحام منزل الرئيس السابق دونالد ترامب.

جاء ذلك ضمن تعليق “البيت الأبيض” على واقعة تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل ترامب في فلوريدا، فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤمن بسيادة القانون واستقلالية وزارة العدل، مؤكدة أنه لم يكن على علم مسبق باقتحام منزل ترامب، لكنه على علم بالقضية من خلال وسائل الإعلام.

وأوضحت: “وزارة العدل تجري تحقيقات بشأن ترامب بشكل مستقل، وبالتالي لا يمكن التعليق على أي تحقيق مستمر”.

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اقتحام منزل ترمب البيت الأبيض الحزب الجمهوري جو بايدن دونالد ترمب فلوريدا

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