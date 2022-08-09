بايدن يقطع خطابه في البيت الأبيض .. تعرف على السبب

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قطع الرئيس الأمريكي جو بايدن، خطابه في حدث أقيم بالبيت الأبيض، أمس الثلاثاء، بسبب السعال المتكرر وسيلان الأنف، على الرغم من التأكيدات بأن صحته على ما يرام.

الحفل أقيم للتوقيع على قانون دعم مصنعي أشباه الموصلات في الهواء الطلق بحضور العشرات من الضيوف، بمن فيهم ممثلو الإدارة الرئاسية وأعضاء الكونغرس والصحفيون ورجال الأعمال.

وخلال ساعة الحدث، كان بايدن مشتتا بسبب السعال حوالي عشرين مرة، واستخدم مرارا منديلا ووضع شيئا يشبه حبة في فمه.

وظهرت على بايدن معالم المرض، ولكنه ظل على اتصال وثيق مع الحضور وصافح رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ووزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو والسناتور تشاك شومر وضيوف آخرين.

وأصيب بايدن بفيروس كورونا قبل أسبوعين، ثم تعافى، لكن بعد ذلك ثبتت إصابته بفيروس كورونا مرة أخرى.

وظل بايدن في عزلة وعمل من البيت الأبيض، ويوم الأحد، جاء اختبار بايدن سلبيا لليوم الثاني على التوالي، وسمح له الطبيب بالعودة إلى العمل بشكل طبيعي.