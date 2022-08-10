الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الـ FBI يصادر الهاتف المحمول لنائب جمهوري مقرب من ترامب
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دولي

الـ FBI يصادر الهاتف المحمول لنائب جمهوري مقرب من ترامب

الـ FBI يصادر الهاتف المحمول لنائب جمهوري مقرب من ترامب
٠٣:٠٥:١٣ ص، الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت عدة مصادر إعلامية بأمريكا أن مكتب التحقيق الفيدرالي FBI قام بمصادرة الهاتف المحمول للنائب الجمهوري سكوت بيري حليف ترامب.

وفي خبر بثته وكالات أنباء ومنصات إعلامية على مستوى العالم؛ كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الاثنين، عن أن بيته في مقاطعة فلوريدا الأمريكية قد تم مداهمته.

وقال ترامب في بيان: “هذه أوقات عصيبة لأمتنا، حيث إن منزلي الجميل، في بالم بيتش فلوريدا، يخضع حاليا للحصار، والمداهمات، والاحتلال، من قبل مجموعة كبيرة من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي”، حسب تعبيره.

وشدد ترامب على أن مداهمة مسكنه في ولاية فلوريدا أمر لا يصح وليس ضروريا وإنه تعاون وكالات الحكومة المعنية.

وأضاف ترامب: “لم يحدث شيء من هذا القبيل أبدا لرئيس الولايات المتحدة من قبل”.

وأوضحت “واشنطن بوست”، نقلا عن مصدر مطلع، أن مداهمة مقر ترمب تم بتفويض من المحكمة لإساءته المحتملة في التعامل مع وثائق سرية.

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