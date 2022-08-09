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المفوضية الأوربية: الجفاف في القارة العجوز هو الأسوأ منذ 500 عام
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منوعات

المفوضية الأوربية: الجفاف في القارة العجوز هو الأسوأ منذ 500 عام

المفوضية الأوربية: الجفاف في القارة العجوز هو الأسوأ منذ 500 عام
٠٢:٤٨:٢٩ ص، الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

حذر باحثون في المفوضية الأوروبية من أن الجفاف الذي يجتاح معظم دول الاتحاد الأوروبي هو الأسوأ منذ القرن السادس عشر.

وقال كبير الباحثين في مجلس البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية: “في الوقت الحالي، يبدو أن هذا هو العام الأسوأ منذ 500 عام، وهو حتى أسوأ مما كان عليه في عام 2018”.

وأضاف: “عام 2018 كان شديد الحرارة لدرجة أنه بالنظر إلى القائمة الخاصة بالأعوام الـ500 الماضية، لم تكن هناك أحداث أخرى مماثلة، نظرا لتفاقم الطقس الحار والجاف منذ أربع سنوات”.

وأوضح أنه “في ذلك العام، ترك الطقس الجاف والحار بشكل خاص وسط وشمال أوروبا مع انخفاض غلة المحاصيل الرئيسية بنسبة تصل إلى 50٪، لكن الظروف الرطبة في جنوب أوروبا شهدت ارتفاعا في المحاصيل”.

الكلمات الدلالية:
القرن السادس عشر المفوضية الأرووبية جفاف أوروبا شمال أوروبا

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