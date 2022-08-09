تويتر يختبر ميزة جديدة تتعلق بعدد المرات التي تغرد فيها خلال الشهر

تواصل – وكالات:

يختبر تطبيق تويتر ميزة جديدة تتعلق بعدد المرات التي يغرد بها المستخدمون شهرياً، وكشف المهندسون بأنهم يقومون بتطوير عداد التغريدات منذ حوالي شهر وهو الآن في المرحلة التجريبية.

وفي التفاصيل، شارك بعض مستخدمي “تويتر”، لقطات شاشة أظهرت سطراً جديداً على حسابات تويتر يعرض عدد التغريدات التي تمت مشاركتها خلال شهر في حساباتهم.

وأوضح متحدث باسم تويتر، إن هذه الميزة جزء من تجربة جارية تهدف إلى مساعدة مستخدمي التطبيق في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الحسابات التي يختارون التعامل معها، وفق ما أورد موقع “ميترو” الإلكتروني.

ويوضح الخبراء، أن هذه الميزة تساعد أيضاً في عدم متابعة أشخاص يغردون كثيراً، إضافة إلى التمييز بين الحسابات الوهمية والحقيقية والحد من حسابات الروبوتات العشوائية التي تستخدم لأغراض خادعة وضارة مثل نشر أخبار كاذبة، أو توجيه حركة المرور إلى موقع ويب معين أو إجراء عمليات احتيال مالية.

وليس من المعروف حتى الآن التوقيت الذي سيتم فيه إطلاق هذه الميزة على نطاق واسع لجميع مستخدمي تويتر.