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وظائف شاغرة بالشركة الوطنية للرعاية الطبية «رعاية»
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فرص

وظائف شاغرة بالشركة الوطنية للرعاية الطبية «رعاية»

وظائف شاغرة بالشركة الوطنية للرعاية الطبية «رعاية»
٠٢:٠٤:٠٥ ص، الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ موظف HR
ـ اخصائي تسويق الكتروني
ـ منسق المكتب
ـ ممرضة رئيسية
ـ منسق الحساب الرئيسي
ـ أخصائي العلاج الوظيفي
ـ أخصائية تغذية علاجية
ـ منسق رعاية المرضى
ـ ممرضة الموظفين
ـ ممرضة رئيسية
ـ معالج الجهاز التنفسي
ـ معالج فيزيائي
ـ مراقب جرد أول
ـ سائق
ـ فني صيدلة
ـ وكيل كول سنتر
وغيرها..

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 9 أغسطس 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: اضغط هنا

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الشركة الطبية الوطنية للرعاية الطبية رعاية فرص وظائف شاغرة

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