وظائف شاغرة بالشركة الوطنية للرعاية الطبية «رعاية»

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ موظف HR

ـ اخصائي تسويق الكتروني

ـ منسق المكتب

ـ ممرضة رئيسية

ـ منسق الحساب الرئيسي

ـ أخصائي العلاج الوظيفي

ـ أخصائية تغذية علاجية

ـ منسق رعاية المرضى

ـ ممرضة الموظفين

ـ ممرضة رئيسية

ـ معالج الجهاز التنفسي

ـ معالج فيزيائي

ـ مراقب جرد أول

ـ سائق

ـ فني صيدلة

ـ وكيل كول سنتر

وغيرها..

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 9 أغسطس 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: اضغط هنا