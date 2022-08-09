وظائف شاغرة بالشركة الوطنية للرعاية الطبية «رعاية»
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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
ـ موظف HR
ـ اخصائي تسويق الكتروني
ـ منسق المكتب
ـ ممرضة رئيسية
ـ منسق الحساب الرئيسي
ـ أخصائي العلاج الوظيفي
ـ أخصائية تغذية علاجية
ـ منسق رعاية المرضى
ـ ممرضة الموظفين
ـ ممرضة رئيسية
ـ معالج الجهاز التنفسي
ـ معالج فيزيائي
ـ مراقب جرد أول
ـ سائق
ـ فني صيدلة
ـ وكيل كول سنتر
وغيرها..
طريقة التقديم:
ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 9 أغسطس 2022م.
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