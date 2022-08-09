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الأمم المتحدة تعلق على تصعيد الاحتلال الصهيوني واغتيال 4 شبان بالضغة الغربية
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دولي

الأمم المتحدة تعلق على تصعيد الاحتلال الصهيوني واغتيال 4 شبان بالضغة الغربية

الأمم المتحدة تعلق على تصعيد الاحتلال الصهيوني واغتيال 4 شبان بالضغة الغربية
٠١:٥٤:١٨ ص، الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها الشديد بشأن العنف المتصاعد من قبل جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك قتل ثلاثة فلسطينيين في نابلس ورابع في الخليل.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان صحفي اليوم، أن الشركاء العاملين في المجال الإنساني يستجيبون لاحتياجات الأسر المتضررة من خلال المساعدات النقدية وتوفير المواد غير الغذائية.

وأضاف: تقدم وكالة الأونروا الخدمات كالمعتاد، دون الإبلاغ عن أي اضطرابات، وتقييمات الأضرار التي لحقت بالمنشآت الحيوية.

الكلمات الدلالية:
‏الأمم المتحدة الاحتلال الخليل نابلس

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