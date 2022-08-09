انفجارات تهز قاعدة عسكرية روسية بجزيرة القرم (فيديوهات)

تواصل ـ فريق التحرير:

لقي شخص حتفه في أعقاب انفجارات هزت قاعدة جوية عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم، وفقا لسيرجي أكسينوف، رئيس ما يسمى بجمهورية القرم.

وقال أكسينوف في بيان على قناة تليجرام: «الوضع خاضع للسيطرة، وأكرر مرة أخرى، لا يوجد إخلاء عام في المنطقة، ويتم إعادة توطين سكان المنازل القريبة جدًا من المطار العسكري فقط».

ويظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي؛ طائرة روسية من طراز Su-24M دمرت جراء الانفجار الذي وقع.

من جانبه، قال أوليج كريوتشكوف، مستشار رئيس منطقة القرم، إنه تم إجلاء 30 شخصًا من منازلهم. وأضاف عبر قناته على تليجرام، أنه تم رسم محيط دائرة تمثل ما يشبه الطوق حول المطار، في وقت سابق اليوم.

وقال وزير الصحة في جمهورية القرم كونستانتين سكوروبسكي، إن خمسة أشخاص أصيبوا في أعقاب التفجيرات، وليس من الواضح ما إذا كان الشخص المتوفى من بين الذين تم الإبلاغ عن إصابتهم سابقًا.

وذكرت وكالة نوفوستي الروسية، نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن الانفجارات نجمت عن انفجار ذخيرة طيران على أرض مطار ساكي بالقرب من مستوطنة نوفوفيدوريفكا.