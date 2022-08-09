مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء 12 محرم
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 12 محرم 1444 هجرية، الموافق 10 أغسطس 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:44 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:48 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 12 محرم 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:37
المدينة – 4:31
الرياض – 4:02
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:27
المدينة – 12:27
الرياض – 11:59
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:48
المدينة – 3:55
الرياض – 3:27
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:55
المدينة – 7:00
الرياض – 6:32
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:25
المدينة – 8:30
الرياض – 8:02