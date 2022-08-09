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مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء 12 محرم
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محليات

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء 12 محرم

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء 12 محرم
٠١:١١:٥٦ ص، الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 12 محرم 1444 هجرية، الموافق 10 أغسطس 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:44 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:48 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 12 محرم 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة   – 4:37

المدينة – 4:31

الرياض – 4:02

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:27

المدينة – 12:27

الرياض – 11:59

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:48

المدينة – 3:55

الرياض – 3:27

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 6:55

المدينة – 7:00

الرياض – 6:32

 

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:25

المدينة –  8:30

الرياض – 8:02

 

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