الشيخ وليد السعيدان يوجه رسالة لمشاهير «التواصل الاجتماعي» بشأن النساء (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

وجّه الشيخ وليد السعيدان، رسالة إلى مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على حُرمة التواصل مع النساء في الأصل، قائلًا : “اتقوا الله في أعراض المسلمين”.

وقال الشيخ “السعيدان” في فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” الأصل في التواصل بين الرجال والنساء التحريم، إلا ما دعت له الحاجة الملحة أو الضرورة القصوى أو المصلحة الراجحة”.

وتابع الشيخ “السعيدان ” :” وبعد ذلك والله فلا يجوز.. فيا مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي أخوكم ينخى فيكم الدين وينخى فيكم الشجاعة والرجولة والشهامة اتقوا الله في أعراض المسلمين”.

واستطرد بالقول :” خافوا من الله في أعراض المسلمين .. اتقوا الله في أعراض المسلمين.. تكفون”.