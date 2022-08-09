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الشيخ وليد السعيدان يوجه رسالة لمشاهير «التواصل الاجتماعي» بشأن النساء (فيديو)
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الشيخ وليد السعيدان يوجه رسالة لمشاهير «التواصل الاجتماعي» بشأن النساء (فيديو)

الشيخ وليد السعيدان يوجه رسالة لمشاهير «التواصل الاجتماعي» بشأن النساء (فيديو)
١٢:٤٢:٢٩ ص، الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

وجّه الشيخ وليد السعيدان، رسالة إلى مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على حُرمة التواصل مع النساء في الأصل، قائلًا : “اتقوا الله في أعراض المسلمين”.

وقال الشيخ “السعيدان” في فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” الأصل في التواصل بين الرجال والنساء التحريم، إلا ما دعت له الحاجة الملحة أو الضرورة القصوى أو المصلحة الراجحة”.

وتابع الشيخ “السعيدان ” :” وبعد ذلك والله فلا يجوز.. فيا مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي أخوكم ينخى فيكم الدين وينخى فيكم الشجاعة والرجولة والشهامة اتقوا الله في أعراض المسلمين”.

واستطرد بالقول :” خافوا من الله في أعراض المسلمين .. اتقوا الله في أعراض المسلمين.. تكفون”.

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