وصايا «الدفاع المدني» عند هبوب الرياح والعواصف الرملية

تواصل ـ فريق التحرير:

وجهت الإدارة العامة للدفاع المدني، عدة وصايا للحفاظ على سلامة المواطنين عند هبوب الرياح والعواصف الرملية.

وعبر انفوجراف توضيحي نشره الدفاع المدني على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ كشف أفضل الأساليب والإرشادات أثناء هبوب الرياح والعواصف الرملية.. عبر الإرشادات التالية:

ـ البقاء في المنزل، خاصة للمصابين بأمراض تنفسية، وعدم الخروج إلا عند الضرورة.

ـ الحذر عند المرور بجوار أعمدة الإنارة وخطوط الضغط العالي، واللوحات الإعلانية.