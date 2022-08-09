الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بعد إعلان النتائج.. خطوات تأكيد القبول في «جامعة تبوك» لعام 1444هـ
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محليات

بعد إعلان النتائج.. خطوات تأكيد القبول في «جامعة تبوك» لعام 1444هـ

بعد إعلان النتائج.. خطوات تأكيد القبول في «جامعة تبوك» لعام 1444هـ
١١:٣١:٥٩ م، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

بعد إعلانها عن نتائج القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعي 1444هـ؛ حددت جامعة تبوك مواعيد إجراءات تأكيد القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعي 1444هـ.

وأعلنت عمادة الجامعة صباح اليوم نتيجة القبول والتسجيل لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعي 1444هـ، معلنة أيضا عن أقل نسبة موزونة أو مكافأة تم القبول عليها في جميع التخصصات للطلاب والطالبات في مقر الجامعة الرئيس والكليات الجامعية بالمحافظات للعام الجامعي 1444هـ.

خطوات تثبيت القبول بجامعة تبوك:

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك عن مواعيد وإجراءات تثبيت القبول الجامعى لدرجتى البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعى 1444هـ وفقا لعدة ضوابط، وهي:

ـ أن يكون المتقدم مرشحا، والتقيد بمواعيد فترة تثبيت القبول.

ـ تضمنت إجراءات تثبيت القبول بجامعة تبوك، ما يلي:

ـ الدخول على بوابة القبول الإلكترونية لجامعة تبوك
ـ اختيار أيقونة القبول
ـ اختيار أيقونة تثبيت القبول للطلبة المرشحين إدخال اسم المستخدم (رقم الهوية الوطنية ) وكلمة المرور المدخلة أثناء التقديم
ـ الاطلاع على التخصص المرشح عليها.
ـ سيتم إصدار الرقم الجامعى.
ـ لا يتطلب إرسال أي مستندات تتعلق بالقبول الجامعي (ورقيًا أو إلكترونيًا)
ـ الدخول على البوابة الأكاديمية مستخدما (إسم المستخدم: الرقم الجامعى، وكلمة المرور: رقم السجل المدنى والاطلاع على الخطة الدراسية للبرنامج. ضرورة تفعيل البريد الجامعى وتحديث وسائل الاتصال.

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