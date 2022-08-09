الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
أسعار العملات والمعادن والنفط في ختام تعاملات اليوم
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اقتصادية

أسعار العملات والمعادن والنفط في ختام تعاملات اليوم

أسعار العملات والمعادن والنفط في ختام تعاملات اليوم
١١:٣٦:٥٢ م، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

أصدرتْ وكالةُ الأنباء “واس” النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.

ووفق “النشرة الاقتصادية”، بلغَ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:

الريال السعودي 3.75.

الدرهم الإماراتي 3.67.

الدينار البحريني 0.37.

الريال العماني 0.38.

الريال القطري 3.64.

الدينار الكويتي 0.30.

الجنيه المصري 19.16 .

اليورو 0.97.

الجنيه الإسترليني 0.82.

اليوان الصيني 6.75.

وتناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:

الذهب 1812.5 دولارًا أمريكيًا للأوقية.

الفضة 20.45دولارًا للأوقية.

البلاتينيوم 932.2 دولارات للأوقية.

البلاديوم 2242.9 دولارًا للأوقية.

وفي شأن النفط، بلغت الأسعار لكلٍّ من:

برنت 95.92 دولار أمريكية.

نايمكس خفيف 89.88 دولارًا.

نفط الغاز 977.5 دولاراً.

الغاز الطبيعي 7.77 دولارات.

غاز البروبان 5163 دولارًا.

الكلمات الدلالية:
اسعار العملات اسعار النفط الدولار المعادن

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