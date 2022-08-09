أسعار العملات والمعادن والنفط في ختام تعاملات اليوم
تواصل- واس:
أصدرتْ وكالةُ الأنباء “واس” النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.
ووفق “النشرة الاقتصادية”، بلغَ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:
الريال السعودي 3.75.
الدرهم الإماراتي 3.67.
الدينار البحريني 0.37.
الريال العماني 0.38.
الريال القطري 3.64.
الدينار الكويتي 0.30.
الجنيه المصري 19.16 .
اليورو 0.97.
الجنيه الإسترليني 0.82.
اليوان الصيني 6.75.
وتناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:
الذهب 1812.5 دولارًا أمريكيًا للأوقية.
الفضة 20.45دولارًا للأوقية.
البلاتينيوم 932.2 دولارات للأوقية.
البلاديوم 2242.9 دولارًا للأوقية.
وفي شأن النفط، بلغت الأسعار لكلٍّ من:
برنت 95.92 دولار أمريكية.
نايمكس خفيف 89.88 دولارًا.
نفط الغاز 977.5 دولاراً.
الغاز الطبيعي 7.77 دولارات.
غاز البروبان 5163 دولارًا.