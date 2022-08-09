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دولي

تعليق مثير.. ماذا قال البيت الأبيض عن تفتيش منزل «ترامب»؟

تعليق مثير.. ماذا قال البيت الأبيض عن تفتيش منزل «ترامب»؟
١١:١١:٤٩ م، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم يكن على علم مسبق باقتحام منزل الرئيس السابق دونالد ترامب.

جاء ذلك ضمن تعليق “البيت الأبيض” على واقعة تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل ترامب في فلوريدا، اليوم الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤمن بسيادة القانون واستقلالية وزارة العدل، مؤكدة أنه لم يكن على علم مسبق باقتحام منزل ترامب، لكنه على علم بالقضية من خلال وسائل الإعلام.

وأوضحت: “وزارة العدل تجري تحقيقات بشأن ترامب بشكل مستقل، وبالتالي لا يمكن التعليق على أي تحقيق مستمر”.

وتابعت: “الرئيس بايدن يؤمن بسيادة القانون واستقلالية وزارة العدل”.

ومساء أمس الاثنين، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن مكتب الـ”إف بي آي” داهم محل إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا.

وأثارت خطوة المداهمة حفيظة ترامب، إذ وصف العملية بـ”سوء تصرف من قبل الادعاء العام، وأن نظام العدالة يستخدم كسلاح ضده”، لافتا إلى أنه عمل وتعاون مع وكالات الحكومة المعنية.

الكلمات الدلالية:
البيت الابيض بايدن ترامب تفتيش منزل ترامب

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