الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
أول تعليق من «تويتر» على تعطل الخدمة
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أول تعليق من «تويتر» على تعطل الخدمة

أول تعليق من «تويتر» على تعطل الخدمة
١٠:٣٦:١٣ م، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

في أول تعليق لها على تعطل الخدمة، قالت شركة “تويتر” في تعقيب أرسل بالبريد الإلكتروني عبر وكالة “رويترز”، إنها تدرس الوضع حاليًا.

وقالت :” ندرس الوضع حاليًا وسنعود إليكم بالرد في أسرع وقت ممكن”.

وتعطلت خدمات موقع تويتر لآلاف المستخدمين في أنحاء العالم اليوم الثلاثاء، وفقا لموقع يتتبع انقطاع خدمات الإنترنت.

وذكر موقعداون ديتكتور، الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر، أن هناك أكثر من32 ألف حالة لأشخاص أبلغوا عن مشكلات في خدمات منصة التواصل الاجتماعي.

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وعانت منصة وسائل التواصل الاجتماعي، التي تخوض نزاعا قانونيا مع رئيس شركة تسلا إيلون ماسك بشأن صفقة استحواذ بقيمة 44 ملياردولار، من انقطاع خدماتها لمدة ثلاث ساعات تقريبا في يوليو، حيث قالت الشركة إن أنظمتها الداخلية واجهت بعض المشاكل التي أثرت على الكثير من المستخدمين في أنحاء العالم.

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