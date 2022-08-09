الصلاة على شهيد الواجب الحربي في الرس.. وخادم الحرمين يرسل تعازيه

تواصل- فريق التحرير:

أدّى وكيل محافظة الرس سعود العساف بجامع الشايع بالمحافظة عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب خالد بن خلف الحربي، الذي استشهد بالحد الجنوبي.

ونقل وكيل محافظة الرس تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة لأسرة الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهتهم، رفع ذوو الشهيد الشكر للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على تعازيها ومواساتها، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا ويديم عليها أمنها وأمانها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.