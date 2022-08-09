بالفيديو.. هطول زخات من المطر على جدة

تواصل – فريق التحرير:

شهدت محافظة جدة، مساء اليوم الثلاثاء، هطول زخات من المطر، جعلها الله أمطار خير وبركة.

ووثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زخات من المطر على محافظة جدة، عروس البحر الأحمر.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الحالة الجوية يمتد تأثيرها، وفقا لتوقعات الأرصاد، إلى الأجزاء الساحلية وعلى أجزاء من منطقة تبوك وتكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة، عسير وجازان.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.