بسبب مخاوف التضخم.. أسهم أمريكا تتراجع

تواصل ـ فريق التحرير:

سجلت المؤشرات الأمريكية الرئيسية عند الافتتاح، اليوم الثلاثاء، تراجعا وسط توقعات متشائمة من شركة “مايكرون تكنولوجي” دفعت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية إلى الانخفاض.

فيما ظل المستثمرون حذرون قبيل بيانات التضخم، والتي قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع معدلات الفائدة.

من جانبها؛ خفضت شركة “مايكرون تكنولوجي” المصنعة للرقائق من توقعاتها لمبيعات الرقائق الإلكترونية على المدى القريب، بسبب عوامل الاقتصاد الكلي وقيود سلاسل التوريد.

وتراجع المؤشر “داو جونز” الصناعي بواقع 25.18 نقطة أو بنسبة 0.08 بالمئة إلى 32807.36 نقطة.

كما تراجع المؤشر “ستاندرد اند بورز 500” بواقع 6.95 نقطة أو 0.17 بالمئة إلى 4133.11 نقطة.

وانخفض مؤشر “ناسداك” المجمع 86.97 نقطة أو بنسبة 0.69 بالمئة إلى 12557.49 نقطة.