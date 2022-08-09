الهيئة الملكية في العلا تعلن عن وظائف شاغرة.. المؤهلات ورابط التقديم

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس ؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير التحليلات وذكاء الأعمال (BI)

Analytics and Business intelligence Manager (BI)

المؤهلات و الخبرات:

درجة البكالوريوس درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التحليلات أو علوم البيانات أو المجالات ذات الصلة.

خبرة 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة مع 2 سنوات في دور إداري.

المسؤوليات الوظيفية:

تقديم رؤى على أعلى المستويات في المنظمة لدعم أهداف الهيئة الملكية لمحافظة العلا

إنشاء وتنفيذ خطة تحليلات تتماشى مع الأولويات الإستراتيجية للهيئة الملكية لمحافظة العلا

قيادة فريق هندسة البيانات وعلوم البيانات وتصور البيانات في بيئة سريعة النمو داخل RCU

بناء ممارسة استشارية عالمية المستوى: باستخدام التركيز الاستراتيجي والرشاقة والتعاون

لإنتاج رؤى باستمرار تؤدي إلى تحسين نتائج الأعمال

بناء عمليات التحليلات في ممارسة أكثر قابلية للتطوير ووزن وقيمة لـ RCU

قيادة توصيل الرؤى والتفسيرات القابلة للتنفيذ بناءً على البيانات الأولية والمجمعة

حدد الأهداف ودفع خارطة الطريق الشاملة لتعزيز القيادة الفكرية على أفضل وجه تحليلي الممارسات اللازمة لتسهيل وتمكين ممارسات ذكاء الأعمال والتحليلات

الشراكة مع تكنولوجيا المعلومات لضمان تنفيذ أدوات ومنصة البنية التحتية للتحليلات

مراقبة وتقييم أداء إمكانيات التصور في الهيئة الملكية لمحافظة العلا بشكل مستمر

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