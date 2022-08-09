الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
مشكلة فنية في «تويتر» تواجه بعض المستخدمين: لا تسجل خروجًا وانتظر
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مشكلة فنية في «تويتر» تواجه بعض المستخدمين: لا تسجل خروجًا وانتظر

مشكلة فنية في «تويتر» تواجه بعض المستخدمين: لا تسجل خروجًا وانتظر
٠٩:٥٢:٤١ م، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يواجه بعض مستخدمي تويتر مشاكل فنية وبطء في التحميل، مما تسبب في عدم القدرة في التعامل مع التطبيق بالشكل الأمثل.

وعلق الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، على هذه المشكلة الفنية بقوله في تغريدة عبر “تويتر”: “مشاكل عامة حالياً في تويتر عند اغلب المستخدمين .. لا تسجل خروج وانتظر”.

الكلمات الدلالية:
تطبيق تويتر تويتر مشكلة فنية

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