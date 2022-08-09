وظائف شاغرة بشركة تبادل المعلومات الإلكترونية «تبادل»..الشروط والتخصصات
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أعلنت شركة تبادل المعلومات الإلكترونية (تبادل)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض, وذلك وفقا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– كبير أخصائي اكتساب المواهب
Senior Talent Acquisition Specialist
المؤهلات و الخبرات:
ـ درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو إدارة الموارد البشرية أو أي مجال ذي صلة.
ـ 3 سنوات على الأقل من الخبرة ذات الصلة
المسؤوليات الوظيفية:
- المساهمة في تطوير خطة القوى العاملة والميزانيات المرتبطة بها بالتنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين عبر تبادل
- المشاركة في إجراء أنشطة تقييم تخطيط القوى العاملة لضمان دقة وفعالية التوظيف
- المساعدة في تنفيذ خطط التوظيف بالتنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين
- المساعدة في تنفيذ أنشطة اكتساب المواهب في “تبادول” بما في ذلك إدارة إعلانات الوظائف ، والفحص والاختيار
طريقة التقديم:
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: اضغط هنا