الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بشركة تبادل المعلومات الإلكترونية «تبادل»..الشروط والتخصصات
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فرص

وظائف شاغرة بشركة تبادل المعلومات الإلكترونية «تبادل»..الشروط والتخصصات

وظائف شاغرة بشركة تبادل المعلومات الإلكترونية «تبادل»..الشروط والتخصصات
١٠:٠٦:٣٧ م، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة تبادل المعلومات الإلكترونية (تبادل)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض, وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– كبير أخصائي اكتساب المواهب
Senior Talent Acquisition Specialist

المؤهلات و الخبرات:

ـ درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو إدارة الموارد البشرية أو أي مجال ذي صلة.
ـ 3 سنوات على الأقل من الخبرة ذات الصلة

المسؤوليات الوظيفية:

  •  المساهمة في تطوير خطة القوى العاملة والميزانيات المرتبطة بها بالتنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين عبر تبادل
  • المشاركة في إجراء أنشطة تقييم تخطيط القوى العاملة لضمان دقة وفعالية التوظيف
  •  المساعدة في تنفيذ خطط التوظيف بالتنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين
  •  المساعدة في تنفيذ أنشطة اكتساب المواهب في “تبادول” بما في ذلك إدارة إعلانات الوظائف ، والفحص والاختيار

طريقة التقديم:

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: اضغط هنا

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