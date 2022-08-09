وظائف شاغرة بشركة تبادل المعلومات الإلكترونية «تبادل»..الشروط والتخصصات

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أعلنت شركة تبادل المعلومات الإلكترونية (تبادل)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض, وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– كبير أخصائي اكتساب المواهب

Senior Talent Acquisition Specialist

المؤهلات و الخبرات:

ـ درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو إدارة الموارد البشرية أو أي مجال ذي صلة.

ـ 3 سنوات على الأقل من الخبرة ذات الصلة

المسؤوليات الوظيفية:

المساهمة في تطوير خطة القوى العاملة والميزانيات المرتبطة بها بالتنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين عبر تبادل

المساهمة في تطوير خطة القوى العاملة والميزانيات المرتبطة بها بالتنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين عبر تبادل المشاركة في إجراء أنشطة تقييم تخطيط القوى العاملة لضمان دقة وفعالية التوظيف

المساعدة في تنفيذ خطط التوظيف بالتنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين

المساعدة في تنفيذ أنشطة اكتساب المواهب في “تبادول” بما في ذلك إدارة إعلانات الوظائف ، والفحص والاختيار

طريقة التقديم:

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: اضغط هنا