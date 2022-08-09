الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
لتعزيز الخصوصية .. 4 مزايا جديدة في تطبيق واتساب
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تقنية

لتعزيز الخصوصية .. 4 مزايا جديدة في تطبيق واتساب

لتعزيز الخصوصية .. 4 مزايا جديدة في تطبيق واتساب
٠٩:٤٦:٤١ م، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة ميتا، المالكة لتطبيق التراسل الفوري واتساب، عن مزايا جديدة قامة للتطبيق.

وستهدف التغييرات المرتقبة في تطبيق “واتساب” بشكل أساسي إلى تعزيز خصوصية المستخدمين.

وأعلن المدير التنفيذي لشركة “ميتا” المالكة لتطبيق التواصل الفوري “واتساب”، مارك زوكربيرغ، عن مزايا جديدة ستضاف إلى “واتساب” قريبا ومنها:

– قراءة الرسائل بسرية

– تحديد من بإمكانه رؤية حالة المستخدم كمتصل بالإنترنت

– مغادرة المجموعات دون إخطار أعضائها

– منع التقاط صورة للشاشة للرسائل التي يمكن مشاهدتها مرة واحدة

الكلمات الدلالية:
الواتساب تطبيق واتساب واتساب

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