الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الغذاء والدواء تحذر من خطورة الإفراط في استخدام ملح الطعام
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صحة

الغذاء والدواء تحذر من خطورة الإفراط في استخدام ملح الطعام

الغذاء والدواء تحذر من خطورة الإفراط في استخدام ملح الطعام
٠٨:٤٥:٥٥ م، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من خطورة الإفراط في تناول ملح الطعام، لتسببه في كثير من الأمراض الخطيرة.

وقالت الهيئة، عبر  حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن زيادة نسبة الملح في الغذاء تتسبب في الإصابة  ببعض الأمراض كالتالي:

ـ ارتفاع ضغط الدم.

ـ أمراض القلب.

ـ الجلطات الدماغية.

وبينت الهيئة، أن نسبة الإصابة بأمراض ارتفاع ضغط الدم للبالغين في المملكة، تبلغ 43.6% من الذكور، و 34.3 % من الإناث.

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الغذاء والدواء الهيئة العامة للغذاء والدواء صحة

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