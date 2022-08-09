الغذاء والدواء تحذر من خطورة الإفراط في استخدام ملح الطعام
تواصل – فريق التحرير:
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من خطورة الإفراط في تناول ملح الطعام، لتسببه في كثير من الأمراض الخطيرة.
وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن زيادة نسبة الملح في الغذاء تتسبب في الإصابة ببعض الأمراض كالتالي:
ـ ارتفاع ضغط الدم.
ـ أمراض القلب.
ـ الجلطات الدماغية.
وبينت الهيئة، أن نسبة الإصابة بأمراض ارتفاع ضغط الدم للبالغين في المملكة، تبلغ 43.6% من الذكور، و 34.3 % من الإناث.
الاستهلاك المفرط للملح تنتج منه آثار صحية سلبية؛ وتعزيزًا للصحة العامة، ساهمت #الغذاء_والدواء بإصدار تشريعات تغذوية تحدّ من استخدامه والتوعية بنسبة تواجده في المنتجات الغذائية. pic.twitter.com/GIiPjnnIVE
— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) August 9, 2022