الغذاء والدواء تحذر من خطورة الإفراط في استخدام ملح الطعام

تواصل – فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من خطورة الإفراط في تناول ملح الطعام، لتسببه في كثير من الأمراض الخطيرة.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن زيادة نسبة الملح في الغذاء تتسبب في الإصابة ببعض الأمراض كالتالي:

ـ ارتفاع ضغط الدم.

ـ أمراض القلب.

ـ الجلطات الدماغية.

وبينت الهيئة، أن نسبة الإصابة بأمراض ارتفاع ضغط الدم للبالغين في المملكة، تبلغ 43.6% من الذكور، و 34.3 % من الإناث.