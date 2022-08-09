أمريكا ترجع إلى الخلف.. بيلوسي: ندعم مبدأ صين واحدة وبكين من أكثر المجتمعات حرية

تواصل ـ فريق التحرير:

يبدو أن يد الصين كانت قوية في حصار تايوان، لدرجة أن تغير نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، من تصريحاتها من النقيض إلى نقيض آخر.

فبعد أن كانت الصين هي مصدر الشر وسبب الكوارث في العالم، أصبحت في نظر بيلوسي بين عشية وضحاها هي أكثر المجتمعات حرية في العالم.

وفي تصريحات مفاجئة متلفزة، قالت بيولسي: “ندعم مبدأ “صين واحدة”.. والصين تعتبر من أكثر المجتمعات حرية في العالم”.

وصباحا كان هناك تصريح لبيلوسي من شأنه أن يزيد الموقف اشتعالًا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، قالت فيه رئيسة مجلس الشيوخ، نانسي بيلوسي: إن واشنطن لن تسمح للصين بالسيطرة على تايوان.

وأوضحت أن زيارتها إلى تايوان، كانت مهمة لمنع الصين من استخدام القوة العسكرية واحتلال الجزيرة.

كما كشف مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، أن قرار الصين المفاجئ بتمديد المناورات العسكرية حول تايوان، والتي كانت من المفترض أن تنتهي أمس الأحد، تشير إلى احتمال تحول المناورات إلى اجتياح فعلي للجزيرة.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية التايوانية اليوم، أن الصين تستخدم المناورات العسكرية للإعداد للغزو، مؤكدة أن الصين تستخدم المناورات العسكرية للإعداد للغزو، لافتًا إلى أن السفن الحربية الصينية تبقي على عملياتها شرق الجزيرة، مؤكدًا بقاء نحو 20 سفينة حربية صينية وتايوانية متمركزة قرب الخط المتوسط.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في تايوان إجراء مناورات دفاعية ردًا على التدريبات العسكرية الصينية، مؤكدة أنها لن تخاف أو تتراجع في وجه الترهيب العسكري الصيني، بكل ما تمتلكه من قوة.

وأكدت وزارة الدفاع التايوانية، أن التدريبات العسكرية الصينية تؤثر على “التشغيل الطبيعي لطرق الطيران الدولية”، لافتة إلى أنها تعاملت بهدوء مع المناورات العسكرية الصينية حول الجزيرة، مؤكدة أن ما لا يقل عن 66 طائرة صينية نفذت طلعات في مضيق تايوان، مع مناورة 14 سفينة صينية قرب حدود، ودخول 22 طائرة صينية مقاتلة منطقة الدفاع الجوي الخاصة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الصيني أن التدريبات العسكرية في الأجواء والمياه المحيطة بتايوان ستستمر اليوم، مؤكدًا أن تايوان أراضي صينية خالصة.