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أجواء روحانية.. هطول أمطار غزيرة على المسجد الحرام (فيديو)
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محليات

أجواء روحانية.. هطول أمطار غزيرة على المسجد الحرام (فيديو)

أجواء روحانية.. هطول أمطار غزيرة على المسجد الحرام (فيديو)
٠٧:٥٧:٥٤ م، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي الشريف، زادته جمالاً وبهاءً، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وأظهر المقطع، الذي نشرته قناة “الإخبارية”، أجواء روحانية إيمانية في الحرم المكي الشريف، مع هطول الأمطار، وتضرع المعتمرين والزوار بالدعاء.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الحالة الجوية يمتد تأثيرها، وفقا لتوقعات الأرصاد، إلى الأجزاء الساحلية وعلى أجزاء من منطقة تبوك وتكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة، عسير وجازان.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

الكلمات الدلالية:
أمطار الحرم المسجد الحرام مكة مكة المكرمة

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