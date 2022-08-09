الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد ..سيول في قيا جنوب الطائف
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شاهد ..سيول في قيا جنوب الطائف

شاهد ..سيول في قيا جنوب الطائف
٠٨:٠٩:٤٨ م، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، وكميات الأمطار الغزيرة التي تساقطت على مدن وأجزاء محافظة الطائف، جرت السيول بقوة في قيا جنوب الطائف.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، كيف جرت بشدة مياه السيول الناتجة عن غزارة الأمطار،على مساحات واسعة في قيا جنوب الطائف.

فيما توقع خبراء الطقس أن الحالة المطرية اليوم، تتركز على المناطق المطلة على البحر الأحمر، فالأمطار المتفرقة متوقعة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة وتبوك، وربما تمتد لأجزاء من الجوف، وقد تتشكل بعض السحب الممطرة غربي الرياض.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره اليوم تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق جازان ومكة والمدينة وحائل والباحة وعسير وتبوك وغرب الرياض، وذلك بالتزامن مع أجواء حارة جدًا ورياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من شرق وغرب ووسط المملكة، مع نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

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