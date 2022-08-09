11547 معلمًا ومعلمة.. «التعليم» تكشف موعد إعلان أسماء المقبولين في وظيفة «معلم ممارس»

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أغلقت وزارة التعليم، باب التقديم على وظائف التعليم على رتبة “معلم ممارس”، أول أمس الأحد 7 أغسطس، بعد أن كانت قد فتحت باب التقديم يوم 31 يوليو الماضي.

وأكدت وزارة التعليم، أن إعلان النتيجة، سيكون يوم السبت 15 /1/1444هــ، 13 أغسطس 2022م.

وكانت الوزارة أوضحت في بيان لها، أنها في حاجة لتوظيف (11547) معلما ومعلمة.

التخصصات المتاحة:

– الرياضيات.

– اللغة الإنجليزية.

– إدارة الأعمال.

– المهارات الرقمية.

– الفيزياء.

– الكيمياء.

– الأحياء.

متطلبات التقديم :

– حصول المتقدم على الشهادة الجامعية (البكالوريوس) كحد أدنى في مجال التخصص.

– معادلة الشهادة الجامعية الصادرة من الجامعات خارج المملكة من وزارة التعليم.

– تحقيق المعايير المهنية والشروط المطلوبة بمزاولة مهنة التعليم.

– انطباق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية على المتقدمين.

الهدف

تأتي هذه الخطوة للمزيد من الإسهام في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم من خلال الاستثمار بشكل فاعل في الكوادر البشرية لقطاع التعليم.

وكذلك مواكبة استمرار تحسين وتجويد نواتج التعلّم المعرفية والمهارية، وسد الاحتياج الوظيفي لما تم في المشاريع التطويرية لقطاع التعليم، والتي توفر الكفاءات لاحتياج المواد الجديدة في الخطط الدراسية المطورة ومسارات الثانوية العامة التخصصية في العام الدراسي القادم.

وذلك تطلعاً لتحقيق المزيد من المستهدفات الوطنية لتطوير وتعظيم كفاءة منظومة التعليم ومخرجاتها العائدة على مصلحة الطلاب والطالبات وبناء مستقبل مشرق لهم وللوطن.

ولمزيد من المعلومات زيارة نظام جدارة الإلكتروني على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:

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