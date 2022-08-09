الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
سقطت من حاملة الطائرات.. انتشال مقاتلة أمريكية من قاع البحر بـ«روبوت»
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دولي

سقطت من حاملة الطائرات.. انتشال مقاتلة أمريكية من قاع البحر بـ«روبوت»

سقطت من حاملة الطائرات.. انتشال مقاتلة أمريكية من قاع البحر بـ«روبوت»
٠٨:٠٠:١٤ م، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

بعد حوالي شهر من الواقعة الغريبة، عقب سقوط مقاتلة من على ظهر حاملة طائرات، أعلنت البحرية الأمريكية أنها انتشلت الطائرة المقاتلة من قاع البحر الأبيض المتوسط .

وأفاد بيان للبحرية الأمريكية بأن طائرة من طراز “إف/إي -18 سوبر هورنت” التي تقدر تكلفتها بـ 57 مليون دولار، كانت قد سقطت في البحر الأبيض المتوسط من ظهر حاملة الطائرات “يو إس إس هاري إس ترومان” في 8 يوليو، وتمت استعادتها من القاع بعد حوالي شهر، في 3 أغسطس.

وكانت قناة فوكس نيوز قد ذكرت الشهر الماضي أن الحادث وقع في منطقة بشمال البحر المتوسط بالقرب من نابولي في إيطاليا.

وفريق الإنقاذ الذي نجح في انتشال الطائرة من عمق 2.9 كيلومتر تحت مستوى سطح البحر، كان مكونًا من عدة وحدات خاصة في البحرية، واستخدم في العملية جهاز غطس آلي (روبوت) يتم التحكم فيه عن بعد يسمى “CURV-21”.

وقال البيان إن هذا الروبوت غطس إلى القاع وربط مجموعة من الحبال بالطائرة المقاتلة القابعة بقاع البحر، ثم رفعت الطائرة بواسطته وسُحبت إلى مستوى سطح البحر.

وبحسب البحرية الأمريكية، تدل عملية الإنقاذ الناجحة على قدرتها على إجراء “عمليات بحث وإنقاذ تحت الماء” حول العالم.

الكلمات الدلالية:
البحر حاملة طائرات ربورت مقاتلة أمريكية

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