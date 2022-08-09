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غرامات ضد المخالفين.. «المرور» يعلن تفاصيل تعديل المادة 23 من اللائحة التنفيذية
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غرامات ضد المخالفين.. «المرور» يعلن تفاصيل تعديل المادة 23 من اللائحة التنفيذية

غرامات ضد المخالفين.. «المرور» يعلن تفاصيل تعديل المادة 23 من اللائحة التنفيذية
٠٧:١٩:٤١ م، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، تعديل المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور والمتعلقة بالتزام مركبات النقل بالأوزان والأبعاد المعتمدة وفقاً للإجراءات النظامية.

فرض غرامات مالية

وأشار المرور، عبر “تويتر”، إلى فرض غرامات مالية لمن يخالف اللائحة التنفيذية الجديدة، حيث تصل الغرامة إلى 100 ألف ريال.

وأكد المرور، أهمية التزام مركبات النقل المسموح لها بالسير على الطرق بالأوزان والأبعاد المعتمدة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

عقوبات ضد المخالفين

كما شدد على مراعاة ما ورد في المادة 27 من نظام المرور؛ حيث يعاقب كل من يخالف الوزن الإجمالي لمركبات النقل بما يلي:

– الوزن الزائد الإجمالي من 200 إلى 2000 كجم قيمة المخالفة 200 ريال لكل 100 كجم.

– الوزن الزائد الإجمالي من 2.100 إلى 5000 كجم قيمة المخالفة 300 ريال لكل 100 كجم.

– الوزن الزائد الإجمالي من 5.100 إلى 7000 كجم قيمة المخالفة 400 ريال لكل 100 كجم.

– الوزن الزائد الإجمالي من 7.100 إلى 10000 كجم قيمة المخالفة 500 ريال لكل 100 كجم.

– الوزن الزائد الإجمالي أكثر من 10.100 كجم قيمة المخالفة 800 ريال لكل 100 كجم.

الكلمات الدلالية:
الإدارة العامة للمرور اللائحة التنفيذية المرور

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