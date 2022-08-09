الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. أمطار غزيرة على السيل الكبير شمال الطائف
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محليات

شاهد.. أمطار غزيرة على السيل الكبير شمال الطائف

شاهد.. أمطار غزيرة على السيل الكبير شمال الطائف
٠٧:٢٦:١١ م، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة على السيل الكبير شمال الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

ووثق المقطع، هطول الأمطار على السيل الكبير، في ظل الحالة المطرية التي تشهدها المملكة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الحالة الجوية يمتد تأثيرها، وفقا لتوقعات الأرصاد، إلى الأجزاء الساحلية وعلى أجزاء من منطقة تبوك وتكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة، عسير وجازان.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار غزيرة السيل الكبير الطائف

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