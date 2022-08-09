الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. أمطار غزيرة على السيل الكبير شمال الطائف
غرامات ضد المخالفين.. «المرور» يعلن تفاصيل تعديل المادة 23 من اللائحة التنفيذية
وزير العدل يقر ثلاثة مسارات لاختبار المرشحين للقضاء
الكويت تطيح بإيراني حرّض على قتل السنة والتمثيل بهم: لن نسمح بالعبث بأمننا
احذر من إدمان «مواقع التواصل الاجتماعي» .. كيف تحدث الإصابة؟
السجن وغرامة 500 ألف ريال.. «النيابة» تحدد عقوبة الإضرار بالخطوط الحديدية

اهم الاخبار

وزير العدل يقر ثلاثة مسارات لاختبار المرشحين للقضاء

وزير العدل يقر ثلاثة مسارات لاختبار المرشحين للقضاء
٠٧:٠٥:٢٤ م، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

أقر وزير العدل د. وليد الصمعاني ثلاثة مسارات لاختبار المرشحين للقضاء.

ونشرت وزارة العدل على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” انفوجراف يوضح كيف كانت مسارات اختبار المرشحين للقضاء.

وكان مركز التدريب العدلي بالتعاون مع أمانة المجلس الأعلى للقضاء قد أنهى اختبارات المرشحين للعمل القضائي، بعد إقرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني 3 مسارات تشمل السمات الشخصية والمعرفية والمقالية.
وبلغ عدد من أجروا الاختبارات 188 مرشحا للملازمة القضائية؛ وسيعمل مركز التدريب العدلي على تزويد أمانة المجلس الأعلى للقضاء بنتائج المرشحين لإجراء المقابلات من اللجان المختصة وفقا للمخطط له.
يذكر أن مركز التدريب العدلي احتفى مؤخرا بالخريجين والخريجات لعام 1443 ه البالغ عددهم 533 خريجا منهم 320 من الرجال و213 من النساء.
وتبنى المركز خطة تدريب تضمن تحقيق رؤية وأهداف وزارة العدل للتدريب والتأهيل في عدة مجالات تدريبية عدلية وقانونية مستهدفة وفق معايير تأهيلية متخصصة؛ وتحديد الاحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة، وتنويع أدوات ووسائل التدريب والتطوير المهني، كما يعمل المركز على دعم الدراسات التطويرية في مجال تأهيل الكوادر العدلية والقانونية.
وكان معالي وزير العدل قد شدد في لقاء سابق مع الملازمين القضائيين على أن مهمة القاضي الأساسية هي حماية الحقوق مشيرا إلى أن هذه الغاية لها وسيلتان:
الأولى إجرائية: وهي التطبيق الواعي الدقيق للإجراءات كونها تحوي الضمانات.
الثانية تطبيق القوانين على الواقائع وليس للقاضي الاجتهاد في أصل الحكم القضائي

الكلمات الدلالية:
الصمغاني المرشحون للقضاء ثلاثة مسارات وزير العدل

مواد ذات صلة

المزيد
بناءً على توجيه وزير الداخلية.. تعديل سرعات نظام «ساهر» قريباً

بناءً على توجيه وزير الداخلية.. تعديل سرعات نظام «ساهر» قريباً

منذ 5 سنوات
شرطة الرياض تكشف مفاجأة عن مقطع اختطاف شاب بحي النسيم

شرطة الرياض تكشف مفاجأة عن مقطع اختطاف شاب بحي النسيم

منذ 4 سنوات
خادم الحرمين يزور مسجد قباء بالمدينة المنورة

خادم الحرمين يزور مسجد قباء بالمدينة المنورة

منذ 6 سنوات
الأحساء.. أب يدفع ابنته الطالبة لإدمان المخدرات خلال أيام

الأحساء.. أب يدفع ابنته الطالبة لإدمان المخدرات خلال أيام

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *