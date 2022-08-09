«أمطار الخير» رَوَت المملكة وحصدت 14 نفسًا.. تهور أم قلة وعي ؟

تواصل- فريق التحرير:

ما بين فرحة المواطنين بأمطار الخير التي عمت معظم مناطق المملكة والتي أدت لجريان السيول وامتلاء الأودية بالمياه، وتسجيل 14 حالة وفاة غرقًا في هذه الأودية والمستنقعات، يطرح سؤالًا نفسه.. هل هذا تهور أم قلة وعي وتوعية؟.

على مدار الأيام الماضية أعلنت فرق الدفاع المدني في أماكن متفرقة من المملكة عن انتشال 14 جثة لمواطنين وأطفال وشبان، بينهم إخوة، غرقوا جميعًا في تجمعات مياه الأمطار.

تهور ومجازفة غير محسوبة

مشاهد وثقتها العديد من الفيديوهات، صدمت الكثيرين بإقدام البعض على المجازفة باقتحام تجمعات المياه بمركباتهم والتي أدت إلى غرقهم أو غرق المركبات.

وعلى الرغم من تحذيرات الدفاع المدني بعدم المخاطرة والسير في الأودية والمجاري المائية والتحذير من فرض غرامات على ذلك، إلا أن البعض يستهتر ويقدم بتهور على المجازفة ومخالفة التحذيرات فيقع ما لا يحمد عقباه.

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قلة توعية

أرجع البعض كثرة حالات الغرق والوفاة، إلى قلة توعية من قبل الجهات المختصة بتحذير المواطنين من الاقتراب من أماكن تجمع المياه، كما اعتبر البعض أنه على هذه الجهات أن تقوم بحصر المستنقعات والأودية التي تشهد تجمعا للمياه في الأمطار وتقوم بفرض حواجز حولها لعدم الاقتراب أو النزول فيها سواء من الأطفال أو الشبان.

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جثة في صبيا

باشرت فرق الدفاع المدني في صبيا، مساء أمس انتشال جثة شخص غرق في تجمع لمياه الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “انتشل مدني صبيا جثة شخص غرق في تجمع لمياه الأمطار التي شهدتها المحافظة، نسأل الله له الرحمة ولذويه الصبر والسلوان.

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4 وفيات في مستنقع الجربوع

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني “مدني الحناكية”، مباشرة بلاغًا عن غرق 4 أشخاص في مستنقع مائي بوادي الجربوع، مشيرًة إلى أنه تم إخراجهم وهم في حالة وفاة.

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ونشر حساب “الدفاع المدني” على “تويتر” صورًا من الواقعة وعلق بالقول :” باشر مدني الحناكية بلاغًا عن غرق (4) أشخاص في مستنقع مائي بوادي الجربوع، تم إخراجهم، وهم في حالة وفاة – نسأل الله لهم الرحمة ولذويهم الصبر والسلوان”.

3 أشقاء في وادي الأحسبة

وأمس أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، عن وفاة 3 اشقاء غرقًا في مستنقع مائي بوادي الأحسبة.

وقال “الدفاع المدني”، في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” باشر مدني القنفذة بلاغًا عن غرق (3) أشقاء في مستنقع مائي في وادي الأحسبة، تم إخراجهم، وهم في حالة وفاة – نسأل الله لهم الرحمة ولذويهم الصبر والسلوان”.

3 غرقى في نجران

وقبل أيام أعلنت فرق الدفاع المدني في نجران، عن مباشرة حادثة غرق ثلاثة أشخاص داخل مستنقع مائي في محافظة ثار بمنطقة نجران

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “باشر مدني ثار في نجران بلاغًا عن غرق (3) أشخاص في مستنقع مائي”.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تم إخراجهم، وهم في حالة وفاة – نسأل الله لهم الرحمة ولذويهم الصبر والسلوان.

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الدفاع المدني يكرر التحذيرات

ودعت “الدفاع المدني” إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول أثناء هطول الأمطار بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق المملكة هذه الأيام من حالات مطرية.

وأهابت المديرية بالجميع – في بيان عبر حسابها على تويتر- توخي الحذر من المخاطر المحتملة من نواتج الأمطار، كالسيول المنقولة والمستنقعات المائية والابتعاد عن أماكن تجمع السيول وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية.

كما حذرت من التنزه حول مجاري السيول أو المستنقعات المائية أو السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة كبيرة، مع أهمية تفعيل دور الأسرة التوعوي في المحافظة على سلامة الأطفال وإبعادهم عن الأماكن الخطرة المحتملة، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.