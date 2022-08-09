الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الكويت تطيح بإيراني حرّض على قتل السنة والتمثيل بهم: لن نسمح بالعبث بأمننا
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دولي

الكويت تطيح بإيراني حرّض على قتل السنة والتمثيل بهم: لن نسمح بالعبث بأمننا

الكويت تطيح بإيراني حرّض على قتل السنة والتمثيل بهم: لن نسمح بالعبث بأمننا
٠٦:٥٧:٤٧ م، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أثار مقطع فيديو متداول في الكويت خلال الساعات الماضية، لشاب – إيراني- يتحدث ويحرض على القتل والفتنة الطائفية الجدل والغضب بين الجميع، وهو ما جعل الأمن الكويتي يتحرك بعد تحديد هويته ويلقي القبض عليه.
وأثار مقطع فيديو لشاب يتفاخر بقتل أبناء الطائفة السنية، والتمثيل بهم، استياء نشطاء كويتيين طالبوا وزارة الداخلية في بلادهم بالتحرك، بعد أن أفاد البعض بأن هذا الشاب “إيراني ويقيم في الكويت”.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لمقيم حرّض على القتل وإثارة الفتنة الطائفية عبر حسابه الخاص في أحد برامج التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الإدارة حسب -القبس- أن الجهات الأمنية المعنية فور رصدها لمقطع الفيديو قامت بضبط المتهم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأكدت الداخلية، أن رجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد وزرع الفتن، مؤكدةً أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل من يخالف قوانين وأنظمة البلاد.

الكلمات الدلالية:
إيراني السنة والشيعة الكويت تحريض على الفتنة

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