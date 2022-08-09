الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
«الربيعة»: المملكة قدمت مساعدات بـ 10 ملايين دولار للاجئين الأوكرانيين
جيزان الأعلى بالمملكة في كمية الأمطار بـ57 ملم
متوسطة إلى غزيرة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار على 6 مناطق
بالفيديو.. ميزة الرقابة الأبوية تصل تطبيق سناب شات
شاهد.. بردية قوية على جنوب المدينة المنورة
أمريكا تدرج دولة عربية ضمن فئة السفر «عالية الخطورة»

أحدث الأخبار

«الربيعة»: المملكة قدمت مساعدات بـ 10 ملايين دولار للاجئين الأوكرانيين

«الربيعة»: المملكة قدمت مساعدات بـ 10 ملايين دولار للاجئين الأوكرانيين
٠٦:٠٩:٣٣ م، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير :

كشف المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، حجم المساعدات التي قدمتها المملكة للاجئين القادمين من أوكرانيا إلى بولندا والدول المجاورة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي امتدادًا لجهودها الإنسانية في الوقوف إلى جانب اللاجئين والمتضررين في مختلف بقاع العالم.

وقال الدكتور الربيعة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر سفارة المملكة في بولندا: “إن المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة قدمت من خلال منظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات طبية وإيوائية للاجئين من أوكرانيا بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، تستهدف أكثر من مليون شخص”.
وأكد على حرص المملكة على دعم الجهود الإنسانية لمساعدة اللاجئين والمحتاجين في أي مكان.

وأوضح أنه سيتم خلال هذه الزيارة بحث سبل تعزيز الجهود الإغاثية وآلية تنسيق الاستجابة الإنسانية لصالح اللاجئين، مشيرًا إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة وبالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يسعى لتطوير آلية فعالة تضمن الاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمات الإنسانية.

واستعرض الدكتور الربيعة خلال المؤتمر مشاريع المركز الإنسانية والإغاثية التي بلغت أكثر من 2000 مشروع نفذت في 85 دولة حول العالم، مبينًا أن المشاريع تغطي مختلف القطاعات الحيوية كالأمن الغذائي والصحة والتعليم والمياه والإصحاح البيئي وغير ذلك من القطاعات المهمة.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا اللاجئين عبدالله الربيعة مركز الملك سلمان للإغاثة

مواد ذات صلة

المزيد
الشورى يدعو الإسكان لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها

الشورى يدعو الإسكان لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها

منذ 7 سنوات
«مدني جازان» يسيطر على حريق بمستشفى الملك فهد (صور)

«مدني جازان» يسيطر على حريق بمستشفى الملك فهد (صور)

منذ 6 سنوات
بالفيديو.. صافرات الإنذار تفضح رعب الصهاينة من صواريخ المقاومة

بالفيديو.. صافرات الإنذار تفضح رعب الصهاينة من صواريخ المقاومة

منذ 8 سنوات
تفاصيل اختطاف 26 صياداً بينهم أمير قطري في صحراء النجف بالعراق

تفاصيل اختطاف 26 صياداً بينهم أمير قطري في صحراء النجف بالعراق

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *