جيزان الأعلى بالمملكة في كمية الأمطار بـ57 ملم

تواصل ـ فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أن منطقة جيزان سجلت أعلى كمية أمطار خلال الـ 5 أيام الماضية بـ 57 ملم؛ فيما كانت أبها الأقل بـ 15ملم

وأوضح المركز في انفوجراف نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ أن أعلى كمية هطول أمطار على مناطق المملكة خلال الفترة من 3 أغسطس حتى 8 أغسطس الجاري:

ـ مطار جيزان 57.0 mm

ـ الطوال 45.2 mm

ـ المخواة 31.2 mm

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع لطقس اليوم تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق جازان ومكة والمدينة وحائل والباحة وعسير وتبوك وغرب الرياض، وذلك بالتزامن مع أجواء حارة جدا ورياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من شرق وغرب ووسط المملكة، مع نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.